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Россияне атаковали вокзал — есть раненые, что известно
Российский беспилотник попал в тепловоз на территории железнодорожного вокзала в Кролевце.
Российский дрон в субботу, 21 ноября, атаковал территорию железнодорожного вокзала в городе Кролевце Сумской области.
Об этом сообщает «Суспільне».
По данным главы Кролевецкой громады Лехмана, пострадали три человека. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 21 ноября российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/«KN-23»/С-400 и 148 дронами типа «Шахед», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия».
ПВО обезвредила 117 дронов. Однако есть попадания в 19 местах, обломки упали еще на 9 локациях.
Российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.
Так оккупанты атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка Харьковской области. Более 10 человек пострадали, среди них есть дети.