Оккупанты не прекращают террор / © ТСН

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Российский дрон в субботу, 21 ноября, атаковал территорию железнодорожного вокзала в городе Кролевце Сумской области.

Об этом сообщает «Суспільне».

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По данным главы Кролевецкой громады Лехмана, пострадали три человека. Врачи оказывают им необходимую помощь.

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Напомним, в ночь на 21 ноября российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/«KN-23»/С-400 и 148 дронами типа «Шахед», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия».

ПВО обезвредила 117 дронов. Однако есть попадания в 19 местах, обломки упали еще на 9 локациях.

Российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.

Так оккупанты атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка Харьковской области. Более 10 человек пострадали, среди них есть дети.

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