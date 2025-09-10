Россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области: что известно о "прилетах"

Взрыв. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Ночью 10 сентября во время массированного обстрела россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. Произошли "прилеты" в складские помещения производственных мощностей.

Об этом сообщили в Волочисском городском совете.

"Ночью наша община пережила сложные события. Зафиксировано попадание в складские помещения производственных мощностей", - отметили чиновники.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. По состоянию на утро известно о по меньшей мере трое раненых жителей в Хмельницком районе.

Отметим, впоследствии руководитель ОВА Сергей Тюрин добавил, что во время атаки россияне разрушили швейную фабрику, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.

Напомним, этой ночью войска РФ атаковали Винницкую область. Под ударом рэкет и "Шахедов" оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. По меньшей мере, один человек получил ранения.

Также армия РФ снова ударила "Шахедами" по Луцку на Волыни. Потерпевших и погибших нет. В результате сбития воздушных целей врага произошло возгорание на одном из производственных помещений.

