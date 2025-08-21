ТСН в социальных сетях

526
1 мин

Россияне атаковали Запорожье

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Враг атаковал Запорожье.

Об этом заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

  • Последствия устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

  • В области идет воздушная тревога. Оставайтесь в безопасных местах.

Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.

