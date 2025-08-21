- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 526
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Запорожье
В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
Враг атаковал Запорожье.
Об этом заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.
Последствия устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В области идет воздушная тревога. Оставайтесь в безопасных местах.
Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.