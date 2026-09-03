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Россияне атаковали Запорожье беспилотником: вспыхнул пожар
Российские войска ночью атаковали Запорожье беспилотником. В результате удара повреждено нежилое здание и вспыхнул пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших
В Запорожье в результате российской атаки беспилотником повреждено нежилое здание, где возник пожар. Люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, российские войска нанесли удар беспилотником по областному центру.
«Повреждено нежилое здание, возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил Федоров.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Напомним, что Россия атаковала Одессу : повреждена многоэтажка, восемь пострадавших