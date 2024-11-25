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Россияне атаковали Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен ребенок — Федоров

Россияне атаковали Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен ребенок — Федоров

Иван Федоров рассказал, что пострадавших в результате атаки нет.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами".

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Поврежден инфраструктурный объект.

Предварительно пострадавших нет.

В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на данный момент известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь. 

Напомним, что генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовилась к новому геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. По его словам, Россия разработала расстрельные списки, мобильные крематории и планировала массовые захоронения.

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