Россияне атаковали Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен ребенок — Федоров

Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами".

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Поврежден инфраструктурный объект.

Предварительно пострадавших нет.

В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на данный момент известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Напомним, что генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовилась к новому геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. По его словам, Россия разработала расстрельные списки, мобильные крематории и планировала массовые захоронения.

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