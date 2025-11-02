- Дата публикации
Россияне атаковали Запорожье: поврежден жилищный сектор
В Запорожье ночью раздались взрывы – российские войска снова атаковали город.
В ночь на 2 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью . По предварительным данным, повреждения зафиксированы в жилищном секторе города.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Предварительно обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные службы, все детали устанавливаются.
В настоящее время в области продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до ее отбоя.
Напомним, ночь на 30 октября была ужасной для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушены несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.