Украина
77
Россияне атаковали Запорожье: поврежден жилищный сектор

В Запорожье ночью раздались взрывы – российские войска снова атаковали город.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью . По предварительным данным, повреждения зафиксированы в жилищном секторе города.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Предварительно обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные службы, все детали устанавливаются.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до ее отбоя.

Напомним, ночь на 30 октября была ужасной для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушены несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.

