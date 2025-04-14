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Россияне атаковали Запорожскую область: возник пожар в девятиэтажке
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В Запорожской области россияне атаковали КАБами жилую застройку прифронтового Степногорска — возник пожар.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«После прилетов КАБов в городе исчезло электроснабжение. Из-за атаки реактивными системами залпового огня возникло возгорание в многоэтажке. К счастью, люди не пострадали», — написал он.
Кроме того, на АЗС в Запорожье произошел пожар из-за атаки вражеского дрона. Чрезвычайники уже ликвидировали возгорание.
Напомним, в Харькове в результате атаки беспилотника было повреждено предприятие в Салтовском районе города. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.