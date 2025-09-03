Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру: что известно об изменении движения поездов

Укрзализныця. / © Associated Press

Реклама

Ночью 3 сентября армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области. Из-за повреждений произошли изменения в движении ряда поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до семи часов. Железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов, обещают в УЗ.

Реклама

Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:

№75 Киев - Кривой Рог

№791 Кременчуг - Киев

№85 Запорожье – Львов

№79 Днепр – Львов

№51 Запорожье – Одесса

№119 Днепр - Хелм

№37 Запорожье – Киев

№31 Запорожье - Перемышль

№121 Херсон - Краматорск

№59 Харьков – Одесса

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

№76 Кривой Рог - Киев

№102 Краматорск – Херсон

№38 Киев – Запорожье

№80 Львов – Днепр

№120 Хелм – Днепр

№86 Львов – Запорожье

№54 Одесса - Днепр,

№254 Одесса - Кривой Рог

№8 Одесса – Харьков.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты нанесли удар по Знаменской общине в Кировоградской области. Из-за попадания БПЛА были травмированы пять человек и повреждены 28 домов. Один дом разрушен. Также в регионе была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Дата публикации 07:04, 03.09.25 Количество просмотров 169 Сотни дронов и ракет обстреливают Украину! Население утром