Украина
366
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру: что известно об изменении движения поездов

После атаки некоторые поезда уже отправились в рейсы, впрочем, немало - до сих пор ждут отправления.

Укрзализныця. / © Associated Press

Ночью 3 сентября армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области. Из-за повреждений произошли изменения в движении ряда поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до семи часов. Железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов, обещают в УЗ.

Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:

  • №75 Киев - Кривой Рог

  • №791 Кременчуг - Киев

  • №85 Запорожье – Львов

  • №79 Днепр – Львов

  • №51 Запорожье – Одесса

  • №119 Днепр - Хелм

  • №37 Запорожье – Киев

  • №31 Запорожье - Перемышль

  • №121 Херсон - Краматорск

  • №59 Харьков – Одесса

  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

  • №76 Кривой Рог - Киев

  • №102 Краматорск – Херсон

  • №38 Киев – Запорожье

  • №80 Львов – Днепр

  • №120 Хелм – Днепр

  • №86 Львов – Запорожье

  • №54 Одесса - Днепр,

  • №254 Одесса - Кривой Рог

  • №8 Одесса – Харьков.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты нанесли удар по Знаменской общине в Кировоградской области. Из-за попадания БПЛА были травмированы пять человек и повреждены 28 домов. Один дом разрушен. Также в регионе была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Новость дополняется
