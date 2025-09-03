- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру: что известно об изменении движения поездов
После атаки некоторые поезда уже отправились в рейсы, впрочем, немало - до сих пор ждут отправления.
Ночью 3 сентября армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области. Из-за повреждений произошли изменения в движении ряда поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до семи часов. Железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов, обещают в УЗ.
Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:
№75 Киев - Кривой Рог
№791 Кременчуг - Киев
№85 Запорожье – Львов
№79 Днепр – Львов
№51 Запорожье – Одесса
№119 Днепр - Хелм
№37 Запорожье – Киев
№31 Запорожье - Перемышль
№121 Херсон - Краматорск
№59 Харьков – Одесса
№65/165 Харьков - Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
№76 Кривой Рог - Киев
№102 Краматорск – Херсон
№38 Киев – Запорожье
№80 Львов – Днепр
№120 Хелм – Днепр
№86 Львов – Запорожье
№54 Одесса - Днепр,
№254 Одесса - Кривой Рог
№8 Одесса – Харьков.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты нанесли удар по Знаменской общине в Кировоградской области. Из-за попадания БПЛА были травмированы пять человек и повреждены 28 домов. Один дом разрушен. Также в регионе была повреждена железнодорожная инфраструктура.