Россияне атаковали железную дорогу на Днепропетровщине: поезда изменили маршруты

Поезд «Укрзализныци» / © Укрзализныця

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Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Павлограде Днепропетровской области. Утром 20 июля ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В результате таки на железнодорожную инфраструктуру обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, ведь всех удалось вовремя вывести в укрытие. Был поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

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Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом из соображений безопасности и чтобы можно было оперативно отремонтировать поврежденное.

№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая).

№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр).

№7010 будет курсировать по маршруту Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск).

№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая).

Напомним, в ночь на 30 июля в Николаеве и Павлограде прогремели взрывы во время полетов российских беспилотников.

К слову, 18 июля российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. Во время этой атаки захватчики попали в электровоз и убили машиниста.