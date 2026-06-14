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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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91
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Россияне атаковали железную дорогу в одном из регионов: есть раненые

Из-за удара РФ по железной дороге в Харьковской области ранены два человека.

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Столб дыма

Столб дыма

Российские беспилотники утром атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Под удар попала станция Лозовая, где в результате обстрела повреждены локомотивы.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Травмы получили машинист и его помощник.

«Им предоставлена необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Несмотря на атаку, железнодорожники продолжают работать и обеспечивать движение поездов. Профильные службы ликвидируют последствия удара и восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры.

На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться.

Ранее кафиры ударили по Чугуеву на Харьковщине 9 июня. К сожалению, есть жертва. Россияне убили 22-летнюю беременную женщину. Кроме того, в результате обстрела ранены дети.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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