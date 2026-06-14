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- Украина
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Россияне атаковали железную дорогу в одном из регионов: есть раненые
Из-за удара РФ по железной дороге в Харьковской области ранены два человека.
Российские беспилотники утром атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Под удар попала станция Лозовая, где в результате обстрела повреждены локомотивы.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Травмы получили машинист и его помощник.
«Им предоставлена необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Несмотря на атаку, железнодорожники продолжают работать и обеспечивать движение поездов. Профильные службы ликвидируют последствия удара и восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры.
На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться.
Ранее кафиры ударили по Чугуеву на Харьковщине 9 июня. К сожалению, есть жертва. Россияне убили 22-летнюю беременную женщину. Кроме того, в результате обстрела ранены дети.