- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 777
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали жилую многоэтажку в Одессе: есть раненые и погибший
По предварительной информации, пострадали шесть человек. Один из раненых скончался в больнице.
Вечером в среду, 15 апреля, российская террористическая армия нанесла удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому в Одессе.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.
«Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом», — написал он.
Сергей Лысак сообщил, что на место вражеского удара выехали спасатели и экстренные службы.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры на 5-7 этажах дома, возник пожар.
«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил он.
Впоследствии глава ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеского удара получили ранения 6 человек. Один из раненых скончался в больнице.
«К сожалению, только что один из пострадавших умер. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал он в соцсетях.
В соцсетях публикуют видео поврежденного дома.
Напомним, в ночь на субботу, 11 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Одессу. Оккупанты попали в жилой сектор, в результате вражеского удара погибли люди.