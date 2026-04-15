Россияне атаковали жилую многоэтажку в Одессе: есть раненые и погибший

Поврежденный дом в Одессе / © Facebook / Сергей Лысак

Дополнено новыми материалами

Вечером в среду, 15 апреля, российская террористическая армия нанесла удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому в Одессе.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

«Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом», — написал он.

Сергей Лысак сообщил, что на место вражеского удара выехали спасатели и экстренные службы.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры на 5-7 этажах дома, возник пожар.

«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил он.

Впоследствии глава ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеского удара получили ранения 6 человек. Один из раненых скончался в больнице.

«К сожалению, только что один из пострадавших умер. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал он в соцсетях.

В соцсетях публикуют видео поврежденного дома.

Напомним, в ночь на субботу, 11 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Одессу. Оккупанты попали в жилой сектор, в результате вражеского удара погибли люди.