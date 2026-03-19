Россияне атакуют большой областной центр: раздаются взрывы, под ударом инфраструктура
Из-за обстрела Запорожья 19 марта по меньшей мере один человек пострадал.
Россияне утром 19 марта атаковали инфраструктуру Запорожья. Есть раненый человек.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
После удара РФ, констатировал он, в некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения. Специалисты уже работают над улучшением ситуации.
«Предварительно, один человек получил ранения», — отметил Федоров.
Впоследствии он детализировал, что пострадавший в тяжелом состоянии. На место удара отправились медики.
Как проинформировал чиновник, из-за вражеского удара обесточено более 38 000 бытовых и еще около двух тысяч юридических абонентов.
Критические объекты переводят на резервные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
По состоянию на 08:27 электроснабжение возобновлено уже более 83% абонентов.
«Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей», — уточнил чиновник.
Напомним, РФ нанесла удар по Запорожью, в частности — вблизи терминала логистического оператора. Во время атаки на рабочем месте находились работники, большинство из них получили ранения. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, но впоследствии их количество возросло до восьми человек. У них зафиксированы контузии, порезы и травмы разной степени тяжести. Двое находились в состоянии средней тяжести.