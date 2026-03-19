Россияне атакуют большой областной центр: раздаются взрывы, под ударом инфраструктура

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Россияне утром 19 марта атаковали инфраструктуру Запорожья. Есть раненый человек.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

После удара РФ, констатировал он, в некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения. Специалисты уже работают над улучшением ситуации.

Реклама

«Предварительно, один человек получил ранения», — отметил Федоров.

Впоследствии он детализировал, что пострадавший в тяжелом состоянии. На место удара отправились медики.

Как проинформировал чиновник, из-за вражеского удара обесточено более 38 000 бытовых и еще около двух тысяч юридических абонентов.

Критические объекты переводят на резервные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Реклама

По состоянию на 08:27 электроснабжение возобновлено уже более 83% абонентов.

«Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей», — уточнил чиновник.

Напомним, РФ нанесла удар по Запорожью, в частности — вблизи терминала логистического оператора. Во время атаки на рабочем месте находились работники, большинство из них получили ранения. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, но впоследствии их количество возросло до восьми человек. У них зафиксированы контузии, порезы и травмы разной степени тяжести. Двое находились в состоянии средней тяжести.