Россияне атакуют газовые объекты: где сложилась критическая ситуация

Газоснабжение. / © Associated Press

Реклама

Особенно сложная ситуация с газоснабжением в Херсоне, где вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты. Кроме того, существенны проблемы в прифронтовых регионах.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Херсоне «Нафтогаз» обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа и постоянно завозит дополнительное оборудование.

Реклама

Кроме того, говорит глава Кабмина, особое внимание сейчас прифронтовым областям: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской.

«По всей стране в усиленном режиме работает 474 аварийных бригад газораспределительных сетей. В общей сложности более двух тысяч газовиков привлечены к работам. После вражеских атак они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения сел и городков вблизи линии фронта», — подчеркнула глава Кабмина.

Напомним, ночью 17 января РФ атаковала объекты добычи газа. Во время атаки оккупанты ударили по оборудованию, которое обеспечивает добычу газа. В компании подчеркнули, что только за эту неделю произошло шесть атак на инфраструктуру «Нафтогаза».