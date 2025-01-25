Россияне атакуют Харьков: есть пострадавшие и разрушения

В настоящее время зафиксировано три удара в разных районах города.

Сегодня, 25 января, россияне снова атаковали Харьков с использованием БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Согласно предоставленной информации, вражеский БпЛА ударил по Холодногорскому району Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над возобновлением подачи услуг в дома харьковчан", — отметил Терехов.

Он предупредил о возможных повторных ударах по городу. Впоследствии стало известно о еще одном ударе в Шевченковском районе, где в результате прилета БпЛА "Молния" произошел пожар, а также пострадавшие люди и поврежденные автомобили.

Терехов сообщил о третьем ударе по Киевскому району Харькова. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Напомним, с вечера 24 января и в ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя ракетами и 61 беспилотником.

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