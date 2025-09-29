ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1372
Время на прочтение
1 мин

Россияне атакуют Конотоп: власти сообщили первые детали

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В понедельник, 29 сентября, российская армия атаковала Конотоп в Сумской области. Во время тревоги, объявленной в 09:56, в городе произошли взрывы.

Об этом сообщили местные медиа.

Около 11:00 корреспонденты "Суспільного" сообщили , что в Конотопе слышны звуки взрывов. Мониторинговые чаты предупреждали об угрозе беспилотников.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в результате взрыва в Конотопе, кроме двух районов, отсутствует водоснабжение.

Как сообщалось, накануне россияне также атаковали Конотоп. Часть города оказалась без электричества. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Напомним, ночью 29 сентября армия РФ совершила очередную атаку на Украину. Россияне запустили 32 беспилотника: "Шахеды", "Герберы" и БпЛА-имитаторы. Силы ПВО уничтожили 23 дрона. Впрочем, произошло попадание девяти российских беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
1372
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie