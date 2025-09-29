Россияне атакуют Конотоп: власти сообщили первые детали

Взрыв. / © Associated Press



В понедельник, 29 сентября, российская армия атаковала Конотоп в Сумской области. Во время тревоги, объявленной в 09:56, в городе произошли взрывы.

Об этом сообщили местные медиа.

Около 11:00 корреспонденты "Суспільного" сообщили , что в Конотопе слышны звуки взрывов. Мониторинговые чаты предупреждали об угрозе беспилотников.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в результате взрыва в Конотопе, кроме двух районов, отсутствует водоснабжение.

Как сообщалось, накануне россияне также атаковали Конотоп. Часть города оказалась без электричества. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Напомним, ночью 29 сентября армия РФ совершила очередную атаку на Украину. Россияне запустили 32 беспилотника: "Шахеды", "Герберы" и БпЛА-имитаторы. Силы ПВО уничтожили 23 дрона. Впрочем, произошло попадание девяти российских беспилотников.