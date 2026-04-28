Россияне атакуют крупный областной центр: первые детали от власти

В результате российской атаки ранения получили двое мужчин.

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 28 апреля в Запорожье произошли мощные взрывы. Российская армия атакует областной центр дронами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг атакует Запорожье. Предварительно двое пострадавших», — сообщил он.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате российской атаки ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Травмированные находятся в состоянии средней тяжести.

В Запорожье травмы получили двое мужчин.

Напомним, также сегодня утром РФ ударила по городу Конотоп в Сумской области. Оккупационная армия ударила беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Кроме того, временно приостановил работу общественного транспорта.

