- Украина
- 6295
- 1 мин
Россияне атакуют крупный областной центр: первые детали от власти
В результате российской атаки ранения получили двое мужчин.
Утром 28 апреля в Запорожье произошли мощные взрывы. Российская армия атакует областной центр дронами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Враг атакует Запорожье. Предварительно двое пострадавших», — сообщил он.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате российской атаки ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Травмированные находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, также сегодня утром РФ ударила по городу Конотоп в Сумской области. Оккупационная армия ударила беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Кроме того, временно приостановил работу общественного транспорта.