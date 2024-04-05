Россияне атакуют малым количеством дронов: в ВСУ сообщили, чем это может обернуться

В последние дни армия Российские Федерации запускает небольшое количество беспилотников по Украине. Оккупанты готовятся к новому удару.

Об этом в телемарафоне сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В последнее время враг действительно использует партии — десять и более дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда три-четыре дрона за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-нибудь повредить", — подчеркнула она.

Она подчеркнула, что украинцам не стоит этого бояться, но нужно подготовиться к предстоящим обстрелам, а также помнить о падении сбитых БПЛА и ракет,

"Эта тактика оправдывается тем, что они готовятся к следующим атакам. Это нужно осознавать, не нужно этого пугаться. Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и пойти к укрытию", — заявила Гуменюк.

Напомним, Воздушные силы ВСУ также сделали заявление о новых массированных ударах армии РФ. Вероятно, русская армия взяла определенную паузу, чтобы накопить ресурсы для атак.

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