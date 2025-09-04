ТСН в социальных сетях

Украина
99
1 мин

Россияне атакуют Одессу дронами: в городе раздался ряд взрывов

Россияне продолжают с воздуха атаковать украинские города.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщил мэр города Геннадий Труханов .

"Угроза применения ударных БпЛА. Пересыпский район и центр города, будьте осторожны! В городе слышны взрывы!", - заявил он.

Мониторы также отмечают звуки взрывов в Одессе и в окрестностях.

"Ударные БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское. Одесса – находитесь в укрытиях!", - заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, что группа дронов атакует Украину: названа траектория полета .

