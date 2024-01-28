"Россияне атакуют с трех сторон": военный эксперт о ситуации вокруг Авдеевки

Авдеевка – важный пункт, вокруг которого ведутся боевые действия. Враг атакует город с трех сторон.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Игорь Романенко.

Карта бойових дій / ISW

Три направления действий подразделений страны-агрессора

Как поясняет военный эксперт, речь идет о следующих направлениях:

Северный – Степное, сейчас сосредоточились на действиях по этому направлению на юг, чтобы перерезать логистическую дорогу. Это устье уменьшилось в свое время с 10 до 4 км, что позволяет обстреливать, держать под огневым воздействием. Это в районе комплекса ресторана "Бревно".

"В лоб" на саму Авдеевку – ресторан "Царская охота". Они использовали подземные коммуникации, чтобы пройти, и ведутся бои на частной застройке Авдеевки.

И на юге – в сторону Первомайского.

"Такие направления, где они концентрируют свои усилия за последнее время, наносятся удары для огневого воздействия на наши позиции", – подытожил Романенко.

Напомним, российские силы продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

Читайте также: