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- Украина
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Россияне атакуют Украину ударными дронами: названа траектория полетов
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 2 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
На западе от Чернигова - вражеский разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбитию!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.
Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.
По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.
Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.