Россияне атакуют Запорожье: уже есть "прилеты"

Россияне атакуют Запорожье / Фото: иллюстративноое

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Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что Запорожье находится под атакой россиян. Пока известно о взрывах в городе. Также сообщается, что в Запорожье уже известно о попадании по одному из объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом Иван Федоров пишет в Telegram.

Россияне атакуют Запорожье: что известно

«К сожалению, есть информация о погибшем в результате вражеской атаки на Запорожье», — пишет Федоров.

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Также известно об одном раненом человеке в результате российского удара. Россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Последствия ушибов устанавливают.

В Запорожье разгорелись масштабные пожары на местах «прилетов». На кадрах, которые опубликовала Запорожская ОВА, виден сильно пылающий автомобиль.

Рядом с местом попадания от повреждений также пострадали АЗС и другие здания. В частности, россияне атаковали Запорожский профессиональный колледж моды и стиля, соответствующее видео публикует Запорожская ОВА.

В области сохраняется угроза применения управляемых авиационных бомб, скоростных ракет и дронов.

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