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- Украина
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Россияне атакуют Запорожье: уже есть "прилеты"
Глава Запорожской областной государственной администрации сообщил, что известно об атаке на Запорожье по состоянию на данный момент.
Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что Запорожье находится под атакой россиян. Пока известно о взрывах в городе. Также сообщается, что в Запорожье уже известно о попадании по одному из объектов гражданской инфраструктуры.
Об этом Иван Федоров пишет в Telegram.
Россияне атакуют Запорожье: что известно
«К сожалению, есть информация о погибшем в результате вражеской атаки на Запорожье», — пишет Федоров.
Также известно об одном раненом человеке в результате российского удара. Россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Последствия ушибов устанавливают.
В Запорожье разгорелись масштабные пожары на местах «прилетов». На кадрах, которые опубликовала Запорожская ОВА, виден сильно пылающий автомобиль.
Рядом с местом попадания от повреждений также пострадали АЗС и другие здания. В частности, россияне атаковали Запорожский профессиональный колледж моды и стиля, соответствующее видео публикует Запорожская ОВА.
В области сохраняется угроза применения управляемых авиационных бомб, скоростных ракет и дронов.