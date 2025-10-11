Россияне атакуют железную дорогу: эксперт предупредил о новой серьезной опасности

Укрзализныця. / © Укрзализныця

За последние недели российские войска начали атаковать железнодорожную инфраструктуру. оккупанты даже целят по локомотивам. Недавно такой инцидент произошел в Полтаве.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии "24 Канала".

По его словам, уже была информация, что РФ пытается усовершенствовать собственных беспилотников, чтобы они могли на ходу бить по поездам, чтобы усложнить украинскую логистику. Впрочем, подчеркнул Мусиенко, летом 2022-го враг также пытался выбить объекты железнодорожной инфраструктуры – особенно подстанции.

"Логистика не стала. К счастью, у нас развита сеть путей сообщения. Но под угрозой сейчас тоже локомотивные депо. Враг стремится создать проблемы с подвижным составом, чтобы было меньше средств для транспортировки грузов", - говорит Мусиенко.

Украина сейчас ищет пути противодействия, чтобы минимизировать возможные последствия.

Напомним, в последнее время РФ атакует железную дорогу Украины. За последние несколько дней враг обстреливал железную дорогу в Полтавской, Одесской, Харьковской и Сумской областях, что привело к повреждениям депо, путей и жертвам среди пассажиров и сотрудников «Укрзализныци».

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пассажирские поезда находятся в опасности. Он замечает, что российская армия атакует железную дорогу, потому что это - основа экономики. По словам эксперта, существует два способа оградиться от ударов по железнодорожной инфраструктуре. В частности, это средства радиоэлектронной борьбы.

