"Россияне бегают в шоке": ВСУ попали по скоплению "Градов" оккупантов на Херсонщине

Силы обороны повредили вражескую артиллерию в Херсонской области.
В Херсонской области ВСУ наделали шума на месте дислокации оккупантов в больших Копанях, попав в их артиллерию.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"У оккупантов большая паника в Великих Копанях. ВСУ попали в целое скопление их "Градов" на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу. Точное количество потерь пока посчитать невозможно. Никого не пускают, россияне бегают в шоке. Предварительно это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана", — написал Хлань.
Пока что в Генштабе эту информацию не прокомментировали.
Напомним, что в Запорожье в районе Пологов и Энергодаре зафиксированы "прилеты" в места расположения оккупантов и их техники. "Выведено из строя" около сотни российских захватчиков.
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