Россияне беспощадно обстреливают Херсонщину: погиб мужчина

Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. За прошедшие сутки из-за ударов врага один человек погиб, а двое — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Львов, Нововоронцовку, Берислав, Томарино, Змиевку, Антоновку, Днепровское, Понятовку, Станислав, Садовое, Михайловку, Качкаровку, Новоберислав, Тягинку, Осокоровку, Одрадокаменку, Ромашкову, Ромашково, Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, повреждены 12 многоэтажек и 40 частных домов, а также админздания, сельхозпредприятия, очистные сооружения и автомобили.

В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс.

К слову, в областной прокуратуре уточнили, что погибший 35-летний мужчина — житель Понятовки Дарьевской общины. Утром 29 февраля около 05:40 войска РФ ударили по населенному пункту.

Напомним, накануне в Херсонской области оккупанты попали в грузовое судно и повредили многие дома.

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