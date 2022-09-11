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"Россияне безумствуют и стягивают все, что можно": в СНБО рассказали о ситуации на Харьковщине

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"Россияне безумствуют и стягивают все, что можно": в СНБО рассказали о ситуации на Харьковщине

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Российские оккупанты в истерике по поводу контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

Поэтому после того, как "получили люлей", они решили перебросить туда все имеющиеся у них силы.

Об этом "Телеграфу" сказал глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, российские войска пытаются исправить положение на Харьковщине, поэтому бросают на фронт все имеющиеся у них силы.

"Россияне сходят с ума. На Харьковщине у нас фронт. Наберитесь терпения, все будет хорошо. Вы даже не представляете себе, как. Собирают все, что можно, и отправляют в направлении Харькова и Купянска. Но все будет хорошо", — отметил политик. .

Он попросил украинцев держать кулаки за ВСУ и верить в них.

Ранее стало известно, что российские кафиры атаковали позиции ВСУ в Донецкой области. Украинским защитникам удалось отразить вражеские атаки.

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