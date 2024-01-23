Россияне били по району жилой и гражданской застройки в Харькове — Терехов

В настоящее время обследуют район прилетов.

Первая и предварительная информация о террористических обстрелах Харькова оккупантами : били по району жилой и гражданской застройки.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.

"В настоящее время знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов", — говорится в сообщении.

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"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть повреждения частного дома. Обзор мест профильными службами продолжается. На эту минуту информация о пострадавших не поступала" - добавил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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