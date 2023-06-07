Россияне больше не хотят приезжать в Крым: бронирование гостиниц практически прекратилось

Российские туристы больше не хотят ехать в Крым, вместо этого выбирают другие места для отдыха.
Доля бронирования гостиниц и жилья среди россиян в оккупированном Крыму для отдыха упала до 1%.
Об этом пишет издание The Bell.
Журналисты пишут, что этим летом в оккупированном Крыму почти не будет туристов, поскольку очень упала транспортная доступность из-за закрытых аэропортов и опасений из-за войны.
Так называемая "власть" оккупированного полуострова еще в марте поняла, что в этом году сезон в Крыму будет еще провальнее прошлогоднего, поэтому из бюджета выделены средства, чтобы гостиницы могли выплатить сотрудникам минимальную зарплату.
"Доля Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха летом среди россиян в этом году упала до 1%. В прошлом году это были 3%, а в 2021 — 19% (тогда регион был абсолютным лидером по бронированию).
Спад спроса на размещение в Крыму подтверждают и в сервисе бронирований: по их данным, с учетом посуточной аренды квартир и домов доля Крыма в бронировании на лето составляет 3%», — говорится в статье.
Отметим, что осенью 2022 года участники туристического рынка говорили, что потеряли туристов из-за "политической ситуации" и "закрытия аэропортов".
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уже начинают убегать с оккупированного полуострова Крым. Несмотря на то, что несколько десантных кораблей все еще ходят в Черном море, российский флот начали перемещать в порт Новороссийска.
Кроме того, мы ранее информировали, что ФСБ РФ собирается реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.
Читайте также:
- Крым остался без воды на "ближайшие три, пять, десять лет": Данилов об уничтожении Каховской ГЭС
- В Крыму уже начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС
- Система Крымского канала сильно "устала": эксперт рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС