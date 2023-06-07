Россияне больше не хотят приезжать в Крым: бронирование гостиниц практически прекратилось

Российские туристы больше не хотят ехать в Крым, вместо этого выбирают другие места для отдыха.

Доля бронирования гостиниц и жилья среди россиян в оккупированном Крыму для отдыха упала до 1%.

Об этом пишет издание The Bell.

Журналисты пишут, что этим летом в оккупированном Крыму почти не будет туристов, поскольку очень упала транспортная доступность из-за закрытых аэропортов и опасений из-за войны.

Так называемая "власть" оккупированного полуострова еще в марте поняла, что в этом году сезон в Крыму будет еще провальнее прошлогоднего, поэтому из бюджета выделены средства, чтобы гостиницы могли выплатить сотрудникам минимальную зарплату.

"Доля Крыма в бронировании гостиниц и жилья для отдыха летом среди россиян в этом году упала до 1%. В прошлом году это были 3%, а в 2021 — 19% (тогда регион был абсолютным лидером по бронированию).

Спад спроса на размещение в Крыму подтверждают и в сервисе бронирований: по их данным, с учетом посуточной аренды квартир и домов доля Крыма в бронировании на лето составляет 3%», — говорится в статье.

Отметим, что осенью 2022 года участники туристического рынка говорили, что потеряли туристов из-за "политической ситуации" и "закрытия аэропортов".

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уже начинают убегать с оккупированного полуострова Крым. Несмотря на то, что несколько десантных кораблей все еще ходят в Черном море, российский флот начали перемещать в порт Новороссийска.

Кроме того, мы ранее информировали, что ФСБ РФ собирается реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.

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