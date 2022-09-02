Россияне бомбили Николаевщину 500-килограммовыми авиабомбами и выпустили ракету из истребителя Су-35

В четверг, 1 сентября, российские войска осуществили бомбардировку Николаевского района фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами, в результате чего один человек получил ранения. Кроме этого, оккупанты выпустили ракету из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде в Баштанском районе Николаевщины, однако силы ПВО уничтожили ее.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Кроме этого, враг обстреливал также другие населенные пункты области.

Так, в 13:10 и 13:50 Николаев подвергся обстрелам. Снаряды легли за пределами города.

В течение дня, 1 сентября, враг обстреливал поселки Любомировка, Терновые Поды, Центральное и село Вавилово Шевченковской громады. О повреждениях и пострадавших информация уточняется. Также в 22:05 оккупанты ударили из артиллерии по селу Зеленый Гай, в результате чего загорелись три жилых дома. Предварительно без пострадавших.



Ночью, 1 сентября, в 23:45 враг обстрелял село Новониколаевка Первомайской громады. Частично разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.



В полночь, 2 сентября, в 00:01 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет.

В Баштанском районе, по информации ОК "Юг", вчера, 1 сентября, враг выпустил ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде, которую Силы противовоздушной обороны уничтожили. Также за прошедшие сутки были обстрелы прилегающих территорий поселка Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.



Ночью, 1 сентября, около 23:30 были обстрелы села Широкое Широковской громады. Попадания были по открытым территориям и уже в разрушенный жилой дом. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщили в полиции Николаевской области, всего за сутки войска РФ обстреляли Николаев и 10 населенных пунктов области. Разрушениям подверглись жилые дома, хозяйственные постройки и авто. Правоохранители документируют последствия очередных атак.

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