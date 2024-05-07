Россияне боятся ехать даже бесплатно: курортный сезон в Крыму – под угрозой

Курортный сезон в оккупированном Крыму находится под угрозой. Российские отдыхающие начали отказываться ехать в санатории, даже за бесплатными путевками. Пансионаты могут закрыться уже в июне из-за отсутствия людей.

Об этом сообщил в комментарии Общественное Крым работник пансионата в Ялте.

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"У нас был заезд в минувший четверг (2 мая — ред.). Должен быть большой заезд, 80 человек, на три недели. Приехало только 15 человек. И это заезд бюджетников из России, то есть путевки бесплатные. Если так пойдет и дальше, то в июне наш пансионат может закрыться", – отметил он.

В то же время работник санатория в Саках рассказал, что 6 мая должен был быть заезд. Планировалось, что приедет 30 человек, но никто не приехал.

"Это впервые такая ситуация в мае. Возможно, люди напуганы информацией о возможном ударе по Крымскому мосту, но ситуация в Крыму очень напряженная", — уточнил он.

Напомним, Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "разнес" выводы аналитиков, что РФ якобы не использует Крымский мост.

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