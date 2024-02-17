Россияне БпЛА автомобиль на Днепропетровщине: есть пострадавшие в тяжелом состоянии

В субботу, 17 февраля, оккупационные войска атаковали Никопольщину в Днепропетровской области. Беспилотник ударил по гражданским авто.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

"С самого утра российские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой громаде вражеский БпЛА попал в авто", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки пострадали два человека: 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Их состояние тяжелое.

Как сообщалось, в Черниговской области россияне сбросили с дрона неизвестные взрывные устройства. Отмечается, что в течение 16 февраля российская оккупационная армия обстреляла две пограничные общины в Черниговской области – Семеновскую и Сновскую.

Читайте также: