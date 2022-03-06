"Россияне, будьте против геноцида в Украине": на российских пропагандистских каналах включили антивоенную агитацию

"Россияне, будьте против геноцида в Украине": на российских пропагандистских каналах включили антивоенную агитацию

Кто это сделал – не понятно.

На российских пропагандистских каналах включили антивоенную агитацию с призывом выступать против войны в Украине.

Об этом сообщают телеграммы-каналы.

"На видеосервисах Wink и Ivi и включили антивоенную агитацию на российских пропагандистских каналах: "Первом канале", "Россия 24", "Москва 24" и др. Кто это сделал? Не понятно", — говорится в сообщении.