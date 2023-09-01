Россияне могут ударить по школам ракетами и дронами: Подоляк не исключает такой угрозы

За полтора года войны мы четко убедились в том, что наш враг – коварный и циничный.

Украина была готова к 1 сентября. Провокации вроде сегодняшнего сообщения о заминировании школ в Киеве будут и дальше.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Следует быть готовым

Как отмечает советник ОП, зачем россиянам было минировать и продолжать выполнять эти функции фиктивного минирования, если они могут поднять Миг-31. Они могут постоянно провоцировать у нас сирены, то есть воздушную угрозу, и таким образом могут влиять на тот или иной социальный процесс.

"Безусловно, мы это все предполагаем, понимаем, что все эти провокации будут. Безусловно, понимаем, что у нас будет с вами этот учебный год также комбинированным, то есть частично дети будут онлайн учиться, частично офлайн", – констатировал советник.

Важно, чтобы в каждой школе была хорошо отработана система бомбоубежищ. "Россияне к этому будут прибегать: ко всему этому фиктивному и минированию, и не фиктивному подъему самолетов, и к провокациям, и даже к обстрелам ракетным или дроновым", – заверил Подоляк.

Это нужно понимать, а следовательно – ответственно относиться к сигналу воздушной тревоги.

Напомним, сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось.

Читайте также: