Украина

Украина
83
1 мин

Россияне бьют по газовой инфраструктуре Украины: где и какие последствия

В "Нафтогазе" сообщили, что РФ беспощадно обстреливает газовые объекты Украины.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Удар по объекту "Нефтегаза"

Удар по объекту "Нефтегаза"

Через неделю армия РФ трижды атаковала газовую инфраструктуру нашей страны. Удары пришлись на критически важные объекты в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Также подтверждено, что ночью 15 октября оккупанты обстреляли одну из ТЭЦ.

«Российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломить и не запугать. Поддерживаем и храним друг друга. Все восстановим. Все отстроим», - отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Напомним, россияне ударили по энергетике Украины ночью 15 октября. Поэтому введены графики отключений, в частности — аварийных.

Так, ограничения будут действовать в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях.

Что касается Черниговщины, там действуют графики почасовых отключений (три очереди).

83
