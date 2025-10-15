- Дата публикации
Россияне бьют по газовой инфраструктуре Украины: где и какие последствия
В "Нафтогазе" сообщили, что РФ беспощадно обстреливает газовые объекты Украины.
Через неделю армия РФ трижды атаковала газовую инфраструктуру нашей страны. Удары пришлись на критически важные объекты в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщает "Нафтогаз".
Также подтверждено, что ночью 15 октября оккупанты обстреляли одну из ТЭЦ.
«Российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломить и не запугать. Поддерживаем и храним друг друга. Все восстановим. Все отстроим», - отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Напомним, россияне ударили по энергетике Украины ночью 15 октября. Поэтому введены графики отключений, в частности — аварийных.
Так, ограничения будут действовать в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях.
Что касается Черниговщины, там действуют графики почасовых отключений (три очереди).