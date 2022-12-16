Россияне бьют по Украине тремя волнами ракет: эксперт объяснил, почему РФ применяет такую тактику

Российские ракетные удары по Украине происходят тремя волнами.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире телеканала "Киев".

"Было очевидно, что как только будет понижение температуры, то возобновятся удары. Ракет у них еще достаточно. Понятна их тактика. Они работают тремя волнами", — сказал он.

По словам эксперта, первая волна российских ракет пытается выявить украинскую ПВО, вторая – работает по ней, а третья – поражает объекты критической инфраструктуры.

"Сейчас они концентрируются именно на том, чтобы сделать блекаут в одной конкретной области, я имею в виду, прежде всего, Киев и Киевскую область, дополнительно Харьковщина и Полтавщина", — отметил он.

Ракетный обстрел Украины 16 декабря

В пятницу утром, 16 декабря, россияне обстреляли Украину. После 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет. В нескольких областях есть попадание по энергетической инфраструктуре. В результате ракетной атаки ряд городов остались без электроэнергии, тепла и воды.

По всей стране вводят экстренные аварийные отключения света.

По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.

Из-за попадания по дому в Кривом Роге погибли два человека.

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