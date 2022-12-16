Россияне бьют по Украине тремя волнами ракет: эксперт объяснил, почему РФ применяет такую тактику

Эксперт рассказал, почему оккупанты атакуют Украину тремя ракетными волнами.
Российские ракетные удары по Украине происходят тремя волнами.
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире телеканала "Киев".
"Было очевидно, что как только будет понижение температуры, то возобновятся удары. Ракет у них еще достаточно. Понятна их тактика. Они работают тремя волнами", — сказал он.
По словам эксперта, первая волна российских ракет пытается выявить украинскую ПВО, вторая – работает по ней, а третья – поражает объекты критической инфраструктуры.
"Сейчас они концентрируются именно на том, чтобы сделать блекаут в одной конкретной области, я имею в виду, прежде всего, Киев и Киевскую область, дополнительно Харьковщина и Полтавщина", — отметил он.
Ракетный обстрел Украины 16 декабря
В пятницу утром, 16 декабря, россияне обстреляли Украину. После 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет. В нескольких областях есть попадание по энергетической инфраструктуре. В результате ракетной атаки ряд городов остались без электроэнергии, тепла и воды.
По всей стране вводят экстренные аварийные отключения света.
По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.
Из-за попадания по дому в Кривом Роге погибли два человека.
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