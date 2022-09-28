Россияне бьют по Запорожской области: обстреляли гражданскую инфраструктуру в почти 30 городах и селах

Полиция зафиксировала за сутки 20 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками населенных пунктов Запорожской области.

За прошедшие сутки, 27 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще в 26 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новониколаевка, Полтавка, Щербаки, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Успеновка, Шевченко, Новояковловка, Новоандреевка, Яблуково, Омельник, Степногорск, Орехов, Червоное, Темировка, Ольговское, Новоданиловка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Дорожнянка, Малиновка, Степное, Каменское, Шевченко.

В полицию поступило 20 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1910 человек, из них 427 – дети.

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