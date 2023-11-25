Россияне целенаправленно убивают людей: МВА о сложной ситуации в Авдеевке

В Авдеевке до сих пор остается 1346 мирных граждан. Из-за атак российской армии, с приблизительной статистикой, еженедельно погибает два-три человека, а пять-шесть человек получают ранения.

Об этом в эфире FREEДОМ сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В настоящее время идет эвакуация. За прошедшую неделю из города удалось вывезти 61 человека. По словам чиновника, местные жители в последнее время более активно покидают Авдеевку.

"Вчера, например, семь человек уехали. Перед этим было девять, 10 и 15. Это радует. Поскольку до обострения, которое началось с 10 октября, люди не очень охотно ехали. В среднем вывозили два-четыре жителя в неделю. За эту неделю эвакуировали 61 человека", — сообщил глава МВА.

Впрочем, эвакуацию усложняет ситуация с безопасностью на дороге, ведь россияне очень активно используют дроны. В самом городе усложнена логистика. Трудная ситуация с обогревом.

"Очень сложно в городе. Российские оккупанты видят дым из труб буржуек, которые из подвалов в большей степени выходят. Затем эти локации они замечают, и туда на следующий день максимум совершают бомбовые удары, из тяжелой ствольной артиллерии. То есть целенаправленно убивают людей", — отмечает Барабаш. .

По его словам, многие, остающиеся в городе, настолько уж психологически надломлены, что не совсем адекватно воспринимают ситуацию. Вот почему отказываются от эвакуации.

Как сообщалось, россияне пытаются окружить Авдеевку с флангов. Они активно штурмуют его со стороны временно оккупированного Донецка. Каждый день в городе фиксируют 30-40 массированных обстрелов.

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