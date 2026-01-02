Россияне чаще атакуют дронами среди белого дня: эксперт назвал цель врага

Атака Шахедов на Украину / © t.me/SJTF_Odesa

Российская террористическая армия чаще атакует Украину ударными беспилотниками среди белого дня, чтобы увеличить нагрузку на украинскую ПВО.

Об этом заявил заместитель директора компании производителя средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире «Мы — Украина»

По его словам, изменение тактики в запуске беспилотников объясняется тем, что россияне начали использовать дроны с камерами.

«Им нужен визуальный захват цели», — отметил Храпчинский.

Эксперт отметил, что ежедневный запуск 500-700 вражеских дронов, который будет растянут во времени, станет существенной нагрузкой на силы ПВО.

«И это то, что они сейчас в принципе делают — посмотрите, они практически ежедневно целый день запускают дроны, целую ночь запускают дроны. Поэтому основная цель — нагрузка наших систем ПВО», — пояснил Храпчинский.

Напомним, в ночь на 2 января российские оккупанты нанесли удар тремя ударными беспилотниками по больнице в городе Семеновка на Черниговщине.