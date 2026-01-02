- Дата публикации
Категория
- Украина
86
1 мин
Россияне чаще атакуют дронами среди белого дня: эксперт назвал цель врага
Ежедневный запуск 500-700 вражеских дронов, который будет растянут во времени, станет существенной нагрузкой на силы ПВО.
Российская террористическая армия чаще атакует Украину ударными беспилотниками среди белого дня, чтобы увеличить нагрузку на украинскую ПВО.
Об этом заявил заместитель директора компании производителя средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире «Мы — Украина»
По его словам, изменение тактики в запуске беспилотников объясняется тем, что россияне начали использовать дроны с камерами.
«Им нужен визуальный захват цели», — отметил Храпчинский.
Эксперт отметил, что ежедневный запуск 500-700 вражеских дронов, который будет растянут во времени, станет существенной нагрузкой на силы ПВО.
«И это то, что они сейчас в принципе делают — посмотрите, они практически ежедневно целый день запускают дроны, целую ночь запускают дроны. Поэтому основная цель — нагрузка наших систем ПВО», — пояснил Храпчинский.
Напомним, в ночь на 2 января российские оккупанты нанесли удар тремя ударными беспилотниками по больнице в городе Семеновка на Черниговщине.