Россияне делают ставку на дронов-напарников: чем это опасно

Су-70 "Охотник"

Реклама

Россия пытается воспроизвести американскую концепцию Collaborative Combat Aircraft — идею так называемых «верных ведомых». Речь идет о беспилотных истребителях, действующих в связи с пилотируемыми самолетами и выполняющих задачи под их управлением.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о намерениях РФ

Российский тяжелый ударный БПЛА большой дальности С-70 «Охотник» потенциально могут интегрировать как «напарника» для истребителя Су-30СМ. Такое мнение высказал российский лётчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии российским медиа.

Реклама

По его словам, в течение следующих десятилетий приоритет в воздушных силах будет оставаться за пилотируемой авиацией, однако параллельно будут развивать и беспилотные системы, которые со временем могут действовать на уровне или даже эффективнее самолетов с экипажем.

Идею сочетания «Охотника» именно с Су-30СМ, а не с Су-57, для которого этот дрон сначала рассматривался, объясняют двухместной конфигурацией Су-30СМ. Предполагается, что один пилот будет управлять самолетом, в то время как второй будет отвечать за управление беспилотниками. В случае с одноместным Су-57 такая нагрузка ложилась бы на одного летчика, который считается слишком сложным, несмотря на то, что ранее в РФ сообщали о разработке двухместной версии этого самолета.

«В целом РФ фактически хочет скопировать, прежде всего, американскую концепцию „верных ведомых“ CCA, которые в будущем будут действовать вместе с пилотируемыми самолетами», — пишет DE.

В США эти решения рассматривают как элемент будущих платформ, прежде всего шестого поколения, хотя их также планируют интегрировать с имеющимися самолетами пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а потенциально и с модернизированными истребителями типа F-16 Fighting Falcon.

Реклама

В то же время создание полноценной и эффективной связи «самолет-дрон» является сложной технологической задачей, требующей длительных испытаний и доработок.

Показательно, что только в прошлом году впервые в истории пилот во время одного полета одновременно руководил истребителем F-22 Raptor и беспилотником MQ-20 Avenger, а уже в этом году состоялся еще один подобный полет.

Как беспилотники повлияли на фронт — коротко

Ранее украинские беспилотники стали ключевым фактором на фронте. Они наносят около 80% потерь российской техники, заставив классическую маневренную войну отступить на второй план. Танки и другая бронетехника теперь в большой опасности из-за постоянного потока FPV-дронов, быстро и дешево поражающих цели. Линия фронта фактически превратилась в большую «зону смерти», где передвижение без должного прикрытия становится очень рисковым из-за постоянного доминирования беспилотников в воздухе.

Как анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, наше государство будет продавать дроны за границу.