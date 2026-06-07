Россияне дронами атаковала Запорожье: есть пострадавшие

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

Российские войска 7 июня атаковали Запорожье беспилотником. В результате удара был поврежден объект инфраструктуры, после чего вспыхнул пожар.

Об этом пишет руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Есть пострадавшие, возник пожар — россияне продолжают дроновый террор Запорожья», — написал он.

Реклама

По предварительной информации, в результате атаки пострадали. На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее говорилось, что в Запорожье после очередной российской атаки зафиксирован частичный блекаут. В результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего один из районов города остался без электроснабжения. По данным местных властей, энергетики уже работают над возобновлением подачи электроэнергии, а последствия обстрелов уточняются. Также сообщается, что в результате атак в городе возник пожар на месте одного из попаданий.

Новости партнеров