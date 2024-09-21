Россияне дронами атаковали Днепропетровскую область: среди жертв и пострадавших есть дети

Враг атаковал город Никополь Днепропетровской области ударными БПЛА в субботу, 21 сентября. Один из российских дронов-камикадзе попал в автомобиль, где находились четыре человека. В результате удара двое из них погибли.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Раненый ребенок госпитализирован

"Погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены два человека — 4-летняя малышка и 25-летний мужчина. Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по автомобилю, в котором находились люди", — говорится в сообщении.

Раненый 4-летний ребенок находится в тяжелом состоянии

Сергей Лысак добавил, что раненые люди госпитализированы. Ребенок – в тяжелом состоянии. Обоим оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое во время тактильного контакта вызывает химические ожоги. ОТУ "Харьков" просит не прикасаться к трофейным дронам без средств защиты.

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