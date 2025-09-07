Россияне дронами атаковали Сумщину: ранен ребенок, есть жертвы

Последствия атаки / © Getty Images

Реклама

Россияне ударными беспилотниками ударили по Путивльской громаде Сумской области. Погибла женщина, ранение получила девятилетняя девочка.

Об этом сообщил глава Путивльской городской рады Константин Гаврильчук.

«В результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших — 9-летний ребенок», — отметил он.

Реклама

Общее количество пострадавших — семь человек.

«Раненые госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Все обстоятельства уточняются», — добавил он.

Напомним:

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных постройках.

Реклама

Известно также, что Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник масштабный пожар, пострадали, по меньшей мере, три человека, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. На месте продолжается аварийно-спасательная операция.

В Печерском районе города Киева в результате вероятного сбивтия БпЛА во время атаки 7 сентября произошло возгорание в правительственном здании. По последним данным, погибли женщина и маленький ребенок. Сейчас известно о 15 раненых. Они получают медицинскую помощь.