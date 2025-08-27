ТСН в социальных сетях

Украина
9
1 мин

Россияне дронами ударили по Сумской громаде: повреждены объекты инфраструктуры

Россияне продолжают атаковать украинские города

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины.

Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Предварительно, без жертв.

Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.

Напомним, что Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения.

