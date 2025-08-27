- Дата публикации
Россияне дронами ударили по Сумской громаде: повреждены объекты инфраструктуры
Россияне продолжают атаковать украинские города
Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины.
Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Предварительно, без жертв.
Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.
