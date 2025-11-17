Россияне дроном ударили по "скорой" в Херсоне: какие последствия

"Скорая" / Иллюстративный фото / © Associated Press

Реклама

Вечером 16 ноября россияне из дрона атаковали бригаду «экстренки». Пострадал водитель.

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Как детализировали, 64-летний водитель получил взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.

Реклама

«У 32-летнего фельдшера — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма», — добавили власти.

Медики предоставили пострадавшим соответствующую помощь. Дальше они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, 24 октября РФ атаковала Херсон дронами и «Градами».

Из-за атаки россиян погибли два человека. Еще 28 человек получили травмы, среди них - 3 детей.

Реклама

Враг цинично бил на рассвете, когда жители приходили в себя после предварительного обстрела. Оккупанты ударили по жилым районам, повредив маршрутку, частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Спасатели работали в сверхсложных условиях.