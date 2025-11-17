- Дата публикации
Россияне дроном ударили по "скорой" в Херсоне: какие последствия
Из-за обстрела кареты "скорой" в Херсоне есть пострадавшие.
Вечером 16 ноября россияне из дрона атаковали бригаду «экстренки». Пострадал водитель.
Об этом сообщает Херсонская МВА.
Как детализировали, 64-летний водитель получил взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.
«У 32-летнего фельдшера — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма», — добавили власти.
Медики предоставили пострадавшим соответствующую помощь. Дальше они будут лечиться амбулаторно.
Напомним, 24 октября РФ атаковала Херсон дронами и «Градами».
Из-за атаки россиян погибли два человека. Еще 28 человек получили травмы, среди них - 3 детей.
Враг цинично бил на рассвете, когда жители приходили в себя после предварительного обстрела. Оккупанты ударили по жилым районам, повредив маршрутку, частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Спасатели работали в сверхсложных условиях.