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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне дважды атаковали Одессу: есть погибший, повреждены здания и склад (фото)

Очередная российская атака на Одессу привела к гибели человека и повреждению зданий.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Россияне атаковали состав продовольственных продуктов

Россияне атаковали состав продовольственных продуктов / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В Одессе в результате очередной российской атаки погиб человек. Также повреждено административное здание и брошенное нежилое помещение. Утром под ударом оказался состав продовольственных продуктов.

О последствиях обстрела сообщил начальник Одесской ОВО Олег Кипер.

Обстрел Одессы: что известно о погибшем и повреждении

«В результате очередного вражеского обстрела 7 ноября в Одессе погиб человек. Повреждено административное здание и заброшенное нежилое помещение», — сообщил Олег Кипер.

Также он сообщил, что утром 8 ноября россияне попали в состав продовольственных продуктов, который уже атаковали раньше. Там разгорелся масштабный пожар. Информация о пострадавших не поступала.

/ © Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

/ © Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы и Лиманки.

«Реактивный БПЛА по акватории Черного моря курсом на Одессу/Лиманку», — говорилось в сообщении военных.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и более 160 ударных беспилотников. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр и ряд областей.

В результате обстрелов погибли и ранены, также зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где более 600 тысяч потребителей в пяти районах остались без электроснабжения.

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