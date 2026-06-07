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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне дважды атаковали шахту ДТЭК: есть пострадавший

Российские войска дважды атаковали шахту ДТЭК, ранив человека.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Россияне дважды атаковали шахту ДТЭК: есть пострадавший

Российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара беспилотника вблизи шахты пострадал механик.

Об этом сообщает ДТЭК.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один обстрел повредил систему жизнеобеспечения предприятия. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Это уже третья атака на шахту за последние дни. Накануне в результате удара дрона по дороге на работу погиб работник предприятия Юрий Филиппов.

Ранее Россия совершила очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, серьезно повредив одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате удара зафиксированы значительные разрушения оборудования, энергетики уже работают над ликвидацией последствий и оценкой убытков. Всего с начала полномасштабной войны ТЭС компании подверглись почти 230 атакам, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетике.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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