Россияне дважды обстреляли город в Сумской области: что известно о последствиях

В воскресенье, 17 марта, город Ворожба в Сумской области дважды попадал под обстрел российской армии. Враг бил из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщил председатель Ворожбенской общины Андрей Дружченко в комментарии "Суспільне".

По его словам, первый вражеский обстрел был в 11:50, второй – в 12:20.

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“Сначала ударили из "Градов", второй раз ударили из артиллерии. Повреждено промышленное предприятие, также повреждено до шести жилых домов”, — рассказал о последствиях обстрела Дружченко.

В результате вражеского удара в домах вылетели стекла из окон, повреждены крыши.

“Раненых и погибших, к счастью нет. Власти оказывают всю необходимую помощь”, — сообщил глава местной общины.

Напомним, в тот же день российская армия атаковала центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Власти призывают гражданских эвакуироваться.

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