Россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах: фото и момент "прилета"

Утром 28 сентября армия РФ дважды прицельно ударила беспилотниками по медицинскому учреждению в Сумах. После первого "прилета" на место прибыли спасатели и полиция. Тогда оккупанты нанесли еще один удар. Есть погибшие и травмированные.

Фото и видео последствий атаки – в материале ТСН.ua.

Российские дроны разрушили приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж больницы. К моменту "прилетов" в медицинском учреждении было 86 пациентов и 38 работников.

По состоянию на 10:30 известно, что во время атаки погибли семь человек. Кроме того, 12 человек получили ранения. Среди травмированных есть люди, состояние которых тяжелое. Их перевели в реанимации других медучреждений.

Последствия удара

РФ ударила по медучреждению в суммах 28 сентября.

РФ дважды прицельно ударила беспилотниками по медицинскому заведению.

К моменту "прилетов" в медицинском учреждении было 86 пациентов и 38 работников заведения.

Российские дроны разрушили приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж больницы. / Фото: Суспільне

Россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах. / Фото: Суспільне

Дроны прицельно ударили по больнице в Сумах: момент "прилета"

Напомним, утром в Сумах раздавались мощные взрывы. Стало известно, что россияне дважды ударили по медучреждению в городе. Среди погибших – один полицейский.

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