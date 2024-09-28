Россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах: фото и момент "прилета"

Есть погибшие и травмированные.
Утром 28 сентября армия РФ дважды прицельно ударила беспилотниками по медицинскому учреждению в Сумах. После первого "прилета" на место прибыли спасатели и полиция. Тогда оккупанты нанесли еще один удар. Есть погибшие и травмированные.
Фото и видео последствий атаки – в материале ТСН.ua.
Российские дроны разрушили приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж больницы. К моменту "прилетов" в медицинском учреждении было 86 пациентов и 38 работников.
По состоянию на 10:30 известно, что во время атаки погибли семь человек. Кроме того, 12 человек получили ранения. Среди травмированных есть люди, состояние которых тяжелое. Их перевели в реанимации других медучреждений.
Последствия удара
Напомним, утром в Сумах раздавались мощные взрывы. Стало известно, что россияне дважды ударили по медучреждению в городе. Среди погибших – один полицейский.