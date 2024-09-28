Россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах: много погибших и пострадавших

Утром 28 сентября российские военные атаковали Сумы беспилотниками "Шахед". Дважды россияне ударили по медицинскому заведению. Известно о по меньшей мере шести погибших.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, один человек погиб в результате первого обстрела. Также подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. п

"Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар", — сообщил министр внутренних дел.

По состоянию на 09:20 известно о шести погибших, среди которых полицейский. Кроме того, один полицейский ранен.

Позже в Национальной полиции уточнили, что в результате российской атаки на больницу ранения получили по меньшей мере десять человек.

"На месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители достают из-под завалов раненых. Идет поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Фото последствий

Утром 28 сентября российские военные атаковали Суммы беспилотниками "Шахед" / Фото: Национальная полиция Украины

Дважды россияне ударили по медицинскому заведению.

Напомним, утром 28 сентября в Сумах произошел первый взрыв. Впоследствии раздалось еще несколько взрывов.

Стало известно, что РФ ударила "Шахедами" по заведению здравоохранения в Сумах. На месте работают все необходимые службы — ГСЧС, полиция, скорые.

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