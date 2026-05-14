Россияне двумя волнами ударили по портам Украины: есть раненые и разрушения (фото)
После двух волн атак по Одесчине зафиксированы повреждения оборудования, имущества и грузового транспорта.
Российские войска в ночь на 14 мая снова массированно атаковали Одесскую область, запустив две волны дронов. Под ударом оказалась портовая инфраструктура, в результате чего пострадали люди.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ночью российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку на Одесскую область с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали два человека.
Под вражеский удар попали объекты портовой инфраструктуры. После двух волн атак зафиксированы повреждения оборудования, имущества и грузового транспорта. Пожары, возникшие из-за обстрелов, спасатели оперативно ликвидировали.
Сейчас на местах работают все профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Ночная атака на Украину 14 мая — что известно
Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 731 средство нападения: 56 ракет и 675 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 693 цели. Основной удар был направлен на Киев. По состоянию на утро атака продолжается, зафиксированы новые группы дронов.
В частности, в Дарницком районе Киева из-за вражеской атаки обвалился подъезд многоэтажки. Чрезвычайники проводят поисково-спасательную операцию. По последним данным, в столице пострадали 32 человека.