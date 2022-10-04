Россияне фактически заблокировали выезд из оккупированной Херсонщины

Оккупанты максимально усложнили выезд из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области.
По состоянию на 4 октября, выезд из оккупации остается фактически заблокированным. За прошедшие сутки из Херсона смогли выехать только 32 человека.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
К слову, с 1 октября жители захваченных россиянами территорий должны получать специальное "разрешение", чтобы покинуть Херсонщину. Таким образом за последние три дня область покинула лишь 51 человек.
"Орки фактически держат наших людей в заложниках, не давая им возможность убежать из объятий русского мира", — подчеркнул Соболевский.
Как сообщалось, жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.
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